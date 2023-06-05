В Кремле уже «похоронили» Буданова

Главное: В Кремле придумали смерть главы ГУР Кирилла Буданова. И распространяют фейк от имени украинского СМИ.

Детали: Кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения неправдивой информации используют логотип страницы одного из украинских СМИ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Роспропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о смерти Кирилла Буданова», — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты придумали, что Буданов, якобы «погиб» от недавнего ракетного удара, а в Национальном центре «Украинский дом» уже даже идет подготовка к его «похоронам».

Как отмечают в Центре, российские пропагандисты не первый раз «хоронят» представителей военного командования Украины. Например, ранее в России сообщали и о смерти, и ранении главнокомандующего Валерия Залужного и о смерти генерала Александра Сырского.

В то же время, все фейки пропагандистов развенчивались довольно быстро и часто без особенных разъяснений украинской стороны. Так, фейки о главнокомандующем «помог» развенчать Следственный комитет РФ, который объявил Залужного в розыск.

Как добавляют в ЦПД, такими фейками российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения.

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