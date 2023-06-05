Пригожин призвал Шойгу умереть героем из-за ситуации под Бахмутом

Главное: Украинская армия вытесняет оккупантов из стратегически важного села под Бахмутом. Пригожин призвал Шойгу умереть героем.

Детали: Российские оккупационные войска потеряли контроль над частью села Берховка, расположенного к северо-западу от Бахмута. Об этом заявил главарь «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

Он отметил, что в ходе локального контрнаступления ВСУ на окраинах Бахмута в мае российские войска отступили с господствующих западных высот в расположенную восточнее Берховку. При этом российский Генштаб назвал это «перегруппировкой на более выгодные для обороны позиции».

«Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями», — заявил Пригожин.

Отметим, что Берховка расположена в такой позиции, что ее освобождение будет означать для оккупантов значительное ослабление всего северного фланга вокруг Бахмута.

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