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Новости > ФСБ завезла в Мелитополь отряды профессиональных шпионов

ФСБ завезла в Мелитополь отряды профессиональных шпионов

Агата Кловская
05.06.23 14:23
122
ФСБ завезла в Мелитополь отряды профессиональных шпионов

Главное: Оккупанты завезли в Мелитополь профессиональных шпионов. Мэр рассказал для чего.

Детали: Во временно оккупированный Мелитополь прибыли шпионы от российской ФСБ, которые разыскивают патриотически настроенных граждан. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные „нелюди“ выискивают патриотически настроенных граждан», — написал он.

В тему: Российские оккупанты переодеваются в гражданку, пытаясь покинуть Мелитополь.

Тэги: общество, ФСБ, Мелитополь, оккупанты, война в Украине, шпионы

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