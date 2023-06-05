ФСБ завезла в Мелитополь отряды профессиональных шпионов

Главное: Оккупанты завезли в Мелитополь профессиональных шпионов. Мэр рассказал для чего.

Детали: Во временно оккупированный Мелитополь прибыли шпионы от российской ФСБ, которые разыскивают патриотически настроенных граждан. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные „нелюди“ выискивают патриотически настроенных граждан», — написал он.

В тему: Российские оккупанты переодеваются в гражданку, пытаясь покинуть Мелитополь.