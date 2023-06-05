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Новости > В США рассказали об агентурной сети Украины внутри России

В США рассказали об агентурной сети Украины внутри России

Агата Кловская
05.06.23 13:56
128
В США рассказали об агентурной сети Украины внутри России

Главное: Украина развила сеть агентов в России. И предоставляет им дроны для атак.

Детали: Украина развила сеть собственных агентов внутри России, которые работают над проведением диверсий против вражеских целей. Страна начала предоставлять им беспилотники для организации атак. Об этом сообщает CNN.

Официальные лица США считают, что проукраинские агенты внутри России совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не доставляя их из Украины в Москву.

При этом непонятно, были ли другие атаки беспилотников, в том числе направленная на Москву и область, и другой удар по нефтеперерабатывающим заводам на юге России, также совершены с территории России или осуществлены этой сетью проукраинских оперативников.

Однако официальные лица США считают, что Украина развила диверсионные ячейки внутри России, состоящие из проукраинских симпатиков и оперативников, хорошо обученных ведению такого рода войны.

Считается, что Украина предоставила им дроны украинского производства. Так, два американских чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любые удары с беспилотников были нанесены с использованием предоставленных США дронов.

Официальные лица не могут однозначно сказать, как Украине удалось отправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что она установила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или компонентов в Россию, где они затем могли быть собраны.

Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.

«Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание — проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса», — сказал он.

Неизвестно кто именно контролирует эти активы, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны украинские разведчики. Президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что могут делать его службы безопасности и разведки, сообщили два источника, но не каждая операция нуждается в его подписи.

В тему: В Кремле оценили атаку дронов по Москве.

Тэги: США, Украина, Россия, беспилотники, агенты

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