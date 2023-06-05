Кандидат в президенты США сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине

Главное: Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине. Республиканец считает, что нашей стране придется пойти на уступки.

Детали: Кандидат в президенты США бизнесмен и писатель Вивек Рамасвами скандально прокомментировал войну в Украине. Слова 37-летнего республиканца цитирует ABC News.

Он сказал: «Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям в Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России».

В то же время политик индийского происхождения подчеркнул, что главной угрозой для США является Китай.

Республиканец подчеркнул, что для противостояния с Пекином Вашингтон следует побыстрее завершить войну в Украине.

Кроме этого кандидат в президенты США считает, что его страна должна взять на себя обязательство не допускать нашу страну в НАТО.

Отмечается: «Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами. Работа президента заключается в том, чтобы в первую очередь заботиться об американских интересах, в которые не входит финансирование украинского конфликта».

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