В столице УПЦ поддержала воспитанниц дома-интерната

Главное: В Киеве сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви провели 4 июня благотворительное мероприятие для 100 воспитанниц Дарницкого детского дома-интерната.

Ко Дню защиты детей благодаря неравнодушным людям для заведения были собраны хозяйственный инвентарь, карандаши, альбомы и сладкие подарки для воспитанниц.

Аниматоры провели с детьми активный досуг на открытом воздухе.

Как сообщалось, 2 июня сотрудники Социального отдела вместе с Гостомельским филиалом Красного Креста провели благотворительное мероприятие для детей из пострадавших от войны семей и семей-переселенцев в Гостомеле.