В столице УПЦ поддержала воспитанниц дома-интерната

Стало известно, где в Киеве ситуация с укрытиями самая плохая
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 210 350 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 940 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 470 солдат
США помогут Украине построить «армию будущего»
В порт оккупированного Бердянска прилетели неизвестные ракеты
Пекин рапортует о консенсусе по «кризису» в Украине
Во время ночной атаки на Киев ВСУ уничтожили все вражеские цели
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 910 солдат
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