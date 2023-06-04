Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 940 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 209 940 солдат. Уничтожено 3 837 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 4 июня.

Сообщается, что погибли уже 209 940 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 837 танков, 7 512 боевых бронированных машин, 3 555 артиллерийских систем, 583 РСЗО, 344 средства ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 3 175 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 132 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6 305 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 479 единиц специальной техники.

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