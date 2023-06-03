Еще одна страна предложила какой-то странный «мирный план» по войне в Украине

Главное: Индонезия решила озвучить свой «мирный план» по войне в Украине. В МИД не оценили его.

Детали: Министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто заявил о «мирном плане» своей страны по войне в Украине. Дипломат выступил на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

В частности, он заявил, что боевые действия в нашей стране негативно влияют на людей по всему миру, так как выросли цены на продукты и энергетику.

После этого глава МИД Индонезии призвал: «Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на пятнадцать километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня».

Кроме этого, по его словам, на «спорных территориях» следует провести референдум, чтобы «выяснить волю жителей».

Не удивительно, что такие инициативы не оценили в Украине.

В частности, спикер МИД Олег Николенко заявил, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы, а оккупация части нашей страны является фактом, зафиксированным в официальных документах ООН.

Дипломат отметил: «На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может».

Информируется, что прекращение огня, разведение сил на пятнадцатикилометровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не поможет, так как Россия воспользуется этим для накопления новых сил.

Резюмируется, что Украина приглашает Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила наша страна.

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