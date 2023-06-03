Зеленский сказал по поводу грядущего контрнаступления ВСУ кое-что очень важное

Главное: Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к контрнаступлению в войне с Россией. Но не уточнил сроки.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению в войне с Россией. Его слова цитирует издание The Wall Street Journal.

Глава государства отметил: «Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько это займет времени. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы».

Он добавил, что ВСУ получили не все вооружение, на которое надеялись.

Однако, по его словам, ждать больше нельзя.

Резюмируется: «Отсутствие защиты от авиации врага означает, что погибнет много солдат во время контрнаступления».

В тему: Американский сенатор заявил, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется.