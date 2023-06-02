Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО, — Зеленский

Главное: Украина не будет втягивать НАТО в войну. В ходе войны с Россией членство Украины в альянсе невозможно, констатировал Владимир Зеленский.

Детали: Украина не планирует вовлекать ни одну страну-члена НАТО в войну, развязанную Россией. Поэтому полноценного членства в Альянсе не будет, пока идет война. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместной с президентом Эстонии Аланом Карисом пресс-конференции в Киеве в пятницу, 2 июня.

«Мы люди адекватны, понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, потому что это невозможно», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что альтернатив членству в НАТО Украина не ищет, но требует гарантий безопасности до окончания нынешней войны.

«Сегодня, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины — это и санкции, и финансовые гарантии, и оружие, и тому подобное, то, что есть сегодня не в документах, а есть в реальности. Если мы хотим иметь их на бумаге, то там должно быть четко указано или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют, пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно — членство в НАТО», — пояснил Зеленский.

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