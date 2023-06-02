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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США помогут Украине построить «армию будущего»

США помогут Украине построить «армию будущего»

Александр Панько
02.06.23 16:23
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США помогут Украине построить «армию будущего»

Главное: Глава Госдепа отметил, что США помогут создать «украинские Вооруженные силы будущего». Речь идет о современных военно-воздушных силах, вооружении и прочем.

Детали: Соединенные Штаты Америки помогут Украине построить «армию будущего». Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию.

По словам Блинкена, предпосылкой к переговорам Киева и Кремля является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии. Также он добавил, что инвестиции в силу Украины не вредят дипломатии, а наоборот — прокладывают к ней путь.

Глава Госдепа отметил, что США помогут создать «украинские Вооруженные силы будущего».

«Это означает — современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники», — пояснил Блинкен.

Как отметил Блинкен, Россия сейчас находится в худшем положении, чем до начала полномасштабного вторжения. Российский диктатор Владимир Путин показал слабость во всех своих планах.

«Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в значительно худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился проецировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объединил», — добавил госсекретарь США.

В тему: Генсек НАТО призвал нарастить производство снарядов для Украины.

Тэги: США, Украина, общество, армия, Энтони Блинкен

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