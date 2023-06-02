В Кремле «исключили» членство Украины в НАТО

Главное: В Кремле категорически против вступления Украины в НАТО. Заявления президента Украины о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности Киева разрешать «украинский конфликт» за столом переговоров, считает Дмитрий Песков.

Детали: Россия требует обеспечения своей безопасности, что «исключает» дальнейшее расширение НАТО и вступление Украины в Альянс. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 2 июня.

«Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает расширение Альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Конечно, это один из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно осознают это», — сказал он.

По мнению Пескова, заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности Киева разрешать «украинский конфликт» за столом переговоров.

Также он констатировал, что предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

«О диалоге мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», — сказал спикер Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины.

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