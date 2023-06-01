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Новости > Зеленский назвал две составляющие для победы в войне

Зеленский назвал две составляющие для победы в войне

Агата Кловская
01.06.23 15:22
106
Зеленский назвал две составляющие для победы в войне

Главное: Зеленский рассказал, что нужно Украине для победы в войне. Необходимо решение о полноценной защите Украины от российских атак на земле и в небе, отметил президент.

Детали: Две коалиции — западных ракетных комплексов Patriot и истребителей — помогут победить современный российский террор. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове в четверг, 1 июня.

По его словам, необходимо решение о полноценной защите Украины от российских атак на земле и в небе.

«Этой ночью российские ракеты унесли жизни еще троих человек в Киеве, десять получили ранения. Убит один ребенок... По меньшей мере 484 украинских ребенка убиты Россией. В настоящее время есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что у террора против наших городов нет шансов», — заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает и понимает, что «каждый шаг в обеспечении ПВО буквально спасает жизнь, а скорость формирования этих двух коалиций — коалиции Patriot и коалиции современных истребителей — буквально ускоряет мир».

Также Зеленский считает, что все страны, имеющие общие границы с Россией, включая Украину, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта — открытая война или оккупация. Россия боится НАТО и пытается предотвратить присоединение к Альянсу других стран и устраивает замороженные конфликты на соседних территориях. В частности, президент привел пример Приднестровья, где российские «миротворцы» находятся уже десятки лет.

«Все страны, имеющие границу с Россией и не желающие, чтобы Россия их разорвала, должны присоединиться к ЕС и НАТО. У нас есть только две альтернативы — либо открытая война, либо поэтапная оккупация Россией. Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии. Народы вовлекают в состояние беззакония», — сказал Зеленский.

В связи с этим президент заявил, что ожидает, что Украина будет принята в ЕС и НАТО как можно быстрее.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат.

Тэги: общество, Владимир Зеленский, война в Украине, Patrio, победа Украины

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