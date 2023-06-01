Президент Сербии призвал Зеленского и Путина к взаимным уступкам

Главное: Президент Сербии прокомментировал войну в Украине. По его словам, Украина и Россия должны договариваться.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал продолжающуюся в Украине войну. Его слова цитирует издание la Stampa.

Так, политик заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин «оба должны найти общий знаменатель».

Он добавил: «И Запад тоже вместе с украинцами. Уступки нужны с обеих сторон. В противном случае у нас будут другие конфликты. Как можно скорее, так будет лучше для человечества, для всего мира».

Политик резюмировал: «Я знаю, что это непопулярно, потому что есть какой-то запрет на мир, но пришло время вложить огромные политические усилия для достижения какого-либо перемирия. Однако не с односторонними условиями».

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