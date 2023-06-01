На Закарпатье шестнадцатилетняя девочка… в третий раз стала мамой

Главное: На Закарпатье девочка в третий раз стала мамой в шестнадцать лет. Роды были тяжелыми.

Детали: На Закарпатье произошел необычный случай. Местная жительница стала в третий раз стала мамой в возрасте шестнадцати лет.

Как информировали в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи, последние роды были крайне сложными.

Звонок врачам поступил ночью – у девушки началось кровотечение во время родов. К ней сразу приехали медики.

Роженица поведала, что на учете у гинеколога или семейного врача не была, а ребенок рождается раньше времени (на 32-34 неделе беременности).

Роды начались прямо в машине «скорой помощи». На свет появилась девочка. Сперва она не дышала, но после реанимационных мероприятий, которые продолжались две-три минуты, малышка начала кричать.

Резюмируется, что юная мама и ее ребенок сейчас находится в родильном отделении Иршавской районной больницы.

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