В Ровенской области крошечная девочка каталась на велосипеде и утонула

Главное: В Ровенской области погибла пятилетняя девочка. Ребенок катался на велосипеде и утонул.

Детали: Страшная трагедия произошла в селе Речки (Ровенская область). О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что пятилетняя девочка каталась на велосипеде, но не справилась с управлением и упала в искусственный водоем частного хозяйства. Ее тело обнаружила местная жительница, которая вызвала врачей, но тем оставалось лишь зафиксировать смерть ребенка.

Следствие уже выяснило, что девочка сказала своей 24-летней маме, что едет кататься на велосипеде на детскую площадку неподалеку от образовательного учреждения. Через двадцать минут ее там никто не видел, после чего родители и соседи бросились на ее поиски.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Семья погибшего ребенка характеризуется положительно и на социальном учете не пребывает.

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