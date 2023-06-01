Ракетный удар по Киеву привел к гибели людей

Главное: Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Погибли люди.

Детали: В ночь на четверг, 1 июня, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Стало известно о его последствиях.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что сбили все семь баллистических ракет «Искандер-М» и три крылатых ракеты «Искандер-К». Они были запущены с Брянской области.

В то же время Киевская городская военная администрация говорит, что в результате атаки погибли три человека, а еще двенадцать людей получили ранения.

Так, в Деснянском районе Киева погибли три человека (среди них один ребенок 2012-го года рождения), еще десять людей пострадали (в том числе ребенок). Был поврежден дом (выбиты окна и двери), взрывной волной сорвало балкон. Кроме этого зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, участковый пункт полиции, две школы (выбитые окна и двери), детский сад (взрывной волной вынесло окна).

В то же время в Днепровском районе пострадали два человека. В одном из домов жилого сектора в результате падения обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Было повреждено административное здание, припаркованы автомобили (несколько единиц сгорели). Зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

Информируется, что в Дарницком районе информация о пострадавших отсутствует. В одном из жилых домов из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Кроме этого было зафиксировано повреждение трубопровода горячего водоснабжения и разрушение на первом этаже нежилого здания, а также падение обломков во дворах домов на проезжей части.

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