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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат

Агата Кловская
01.06.23 09:29
152
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 208 370 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 208 370 солдат. Уничтожено 3 804 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 1 июня.

Сообщается, что погибли уже 208 370 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 804 танка, 7 478 боевых бронированных машин, 3 474 артиллерийские системы, 575 РСЗО, 333 средства ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 3 131 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 107 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 239 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 458 единиц специальной техники.

В тему: Глава ЕК назвала условия для справедливого мира в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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