Ученые выяснили кое-что интересное о ледниках Арктики

Главное: Стало известно, что ледники Арктики наполнены жизнью. Они могут быть одним из факторов, почему ледники Гренландии действительно могут таять быстрее, чем раньше.

Детали: Микробиолог из Орхусского университета в Швеции Александра Анесио заявила, что ледовые и снежные ковры в Гренландии и Исландии наполнены микроскопическими формами жизни. Об этом пишет Science Alert.

По ее словам, эти организмы впадают в зимнюю спячку и просыпаются от морозного сна с наступлением лета и таянием ледников. Ученая утверждает, что в небольшой луже талой воды ледника могут запросто бодрствовать почти 4 000 разных видов.

«Эти микроскопические организмы процветают, пользуясь бактериями, водорослями, вирусами и микроскопическими грибами. По сути, они являются целой экосистемой, о существовании которой мы долгое время ничего не знали. Все изменилось, когда мы изучили лед и снег на двух ледниках в середине-конце лета: один из них был расположен в Исландии, а другой — в Гренландии. Большая часть обнаруженных бактерий были активными, другие не двигались или были мертвы. Но интересным оказалось другое, что через день после размораживания некоторые из этих „спящих микробов“ возродились и снова обрели способность читать гены и производить строительные блоки аминокислот. Результаты исследования свидетельствуют о том, что через три дня оттаивания в лаборатории образцы содержали на 35% больше активных микробов», — утверждает эксперт.

Также она говорит, что микробные сообщества в снегу и льду действительно могут быстро реагировать на таяние. Дело в том, что адаптация к изменению климата, как правило, считается очень полезной, однако это также означает, что резкое изменение в одном организме может дестабилизировать ситуацию во всей экосистеме.

«Снежные водоросли темно-фиолетового цвета, которые лучше всего проявляются в талой воде Гренландии, в последнее время начали все больше распространяться. Сегодня в Гренландии можно наблюдать все больше областей льда темного цвета из-за водорослей. В свою очередь темный вид льда означает, что он поглощает все больше света, что приводит к увеличению таяния льда на 20%», — говорит микробиолог.

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