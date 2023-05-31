В «Укрэнерго» рассказали, будут ли летом отключать свет

Главное: В «Укрэнерго» заявили, что летом ситуация с электроэнергией будет напряженной. Однако отключения потребителей постараются избежать.

Детали: Летом Украина может столкнуться с определенным дефицитом электроэнергии. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Радио Свобода».

«Отключение потребителей, которые мы видели зимой, — это последний шаг по приоритетности, который мы, как оператор энергосистемы, можем предпринять, чтобы сбалансировать и сохранить энергосистему целостной», — сказал он.

Кудрицкий отметил, что есть другие инструменты, позволяющие избежать отключений потребителей. К примеру, Украина может импортировать электроэнергию из Европы. Страна также может также включать дополнительные генерирующие мощности, например те, которые используют природный газ.

Так, летом ТЭЦ используются мало, но дополнительную генерацию на газ могут включить, в случае необходимости.

«Поэтому я бы не говорил о каких-то неотвратимых отключениях или тем более блэкаутах. Ситуация будет действительно напряженной в течение лета с точки зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы никаких отключений потребителей в течение этого периода не допускать», — сказал он.

По его словам, «Укрэнерго» поставило своей целью избежать отключений из-за того, что в энергосистеме есть дефицит.

При этом отключения периодически могут происходить из-за повреждений в сетях. Речь идет о повреждении распределительной линии электропередач или более масштабной аварийной ситуации, которая произошла вчера, когда ряд городов Украины частично остались без света. Тогда случилось отключение нескольких магистральных линий электропередачи. Однако это не связано с балансом и дефицитом электроэнергии.

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