Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первые дни лета

Главное: В начале июня в Украине будет тепло. Однако ожидаются дожди.

Детали: В первые пару дней лета в Украине ожидаются дожди с грозами. Как говорят в Гидрометцентре, они пройдут в Крыму и Приазовье, а также на Прикарпатье, Запорожской и Закарпатской областях.

Синоптики информируют, что в четверг , 1 июня, ночью будет 8-13 тепла, на юге – до плюс 17. Днем по стране ожидается 19-27 тепла. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду. В Киеве ночью будет 10-12 тепла, а днем до плюс 25. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Эксперты отмечают, что в пятницу , 2 июня, в юго-восточных регионах и на Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь, а днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - умеренный кратковременный дождь, местами грозы. Ночью будет плюс 10-15, а на юге – до 18 тепла. Днем ожидается 21-29 тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, но при грозах в отдельных районах ожидаются град и шквалы, 15-20 метров в секунду. В Киеве днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью будет 13-15 тепла, а днем плюс 26-28. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В тему: Синоптик подробно рассказал, какая погода ждет украинцев в июне.