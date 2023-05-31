Кремль подтвердил, что Путин и Эрдоган договорились о встрече

Главное: Кремль подтвердил встречу Эрдогана и Путина. Российская сторона уже проводит подготовку ко встрече президентов Турции и России, признал Дмитрий Песков.

Детали: Лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут личную встречу «в ближайшей перспективе». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 31 мая.

«Действительно, когда Путин звонил и приветствовал Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в ближайшей перспективе провести двустороннюю встречу. Где она будет и когда точно, это еще нужно согласовать с учетом графиков двух президентов. Но понимание, что мы готовимся к такой встречи, есть», — сказал представитель Кремля.

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