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Новости > Россияне минируют завод «Титан» в Крыму, — партизаны

Россияне минируют завод «Титан» в Крыму, — партизаны

Александр Панько
31.05.23 14:23
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Россияне минируют завод «Титан» в Крыму, — партизаны

Главное: Оккупанты минируют в Армянске завод «Титан». Представители движения «Атеш» полагают, что такие действия россиян направлены на то, чтобы остановить наступление ВСУ.

Детали: Российские оккупанты минируют завод «Титан» в Армянске на территории временно взятой АР Крым. Об этом заявило военное партизанское движение «Атеш» на своем Telegram-канале в среду, 31 мая.

«Агент „Атеш“ сообщает о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод „Титан“, находящийся возле города Армянск», — говорится в сообщении.

Представители движения предполагают: «решисты считают, что украинские силы в скором времени будут на админгранице с Крымом».

«Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в „экологическом терроризме“. Гарантируем, что на это никто не поведется», — заверили партизаны.

Представители «Атеша» добавили, что они продолжают фиксировать действия россиян на оккупированных территориях.

В тему: Представлен новый план безопасности ЗАЭС от МАГАТЭ.

Тэги: Крым, россияне, минирование, Титан, оккупанты, Армянск, война в Украине

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