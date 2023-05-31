ООН предупреждает о росте угрозы голода в 18 «горячих точках» мира

Главное: В ООН предупреждают, что в Судане, Буркина-Фасо, Гаити и Мали угроза голода неизбежна. А в ближайшее время в этом списке могут оказаться Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен.

Детали: В 18 «горячих точках» мира в ближайшее время будет расти угроза голода из-за проводимых там боевых действий. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщает пресс-служба ООН.

Сообщается, что в Судане, Буркина-Фасо, Гаити и Мали угроза голода неизбежна, а в ближайшее время в списке могут оказаться Афганистан, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен.

Ситуация осложняется из-за эффекта Эль-Ниньо — климатическое явление, вызывающее потепление воды в центральной и восточной частях Тихого океана и усугубляющее климатические риски в уязвимых странах.

«Если мы хотим достичь глобальной продовольственной безопасности для всех, то в нынешних условиях мы больше не должны идти обычным путем развития бизнеса», — считает Генеральный директор ФАО Цюй Дунюй.

Глава ФАО отметил настоятельную необходимость проведения реформ в сельскохозяйственном секторе, чтобы спасти людей от голода, а также устранить коренные причины нехватки продовольствия в мире.

«Мало того, что все больше людей по всему миру голодают, но и степень голода, с которым они сталкиваются, хуже, чем когда-либо», — утверждает исполнительный директор ВПП ООН Синди Маккейн.

Сообщатся, что конфликт в Судане уже вызвал массовые перемещения и острое недоедание. По прогнозам, более миллиона граждан покинут страну, и еще 2,5 миллиона внутри границ Судана столкнутся с острым голодом в ближайшие месяцы.

Авторы доклада предупреждают, что эскалация конфликта в Судане повышает риск негативных последствий в соседних странах, поскольку рост кризиса приведет к росту числа беженцев, перебоям в торговле и доставке гуманитарной помощи.

Кроме того, негативные тенденции, вызванные последствиями пандемии COVID-19 и полномасштабной войной в Украине, сохраняются почти во всех горячих точках из-за экономических потрясений и других стрессовых факторов.

К «горячим точкам» с очень высокой степенью опасности голода отнесены Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Пакистан, Сирия и Мьянма.

К странам, где может возникнуть угроза голода, авторы доклада относят Ливан, Малави, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа.

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