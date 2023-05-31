В Севастополе около воинских частей произошла стрельба

Главное: В Севастополе произошла стрельба в районе Стрелецкой бухты. Там находятся российские воинские части.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба в районе, где находятся российские воинские части. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Сообщается, что в 11:40 началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты.

Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании объектов.

Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. А в акватории бухты — место стоянки военных кораблей.

В тему: 13 апреля во временно оккупированном Севастополе (Крым) были слышны звуки стрельбы.