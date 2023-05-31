В Пакистане удар молнии привел к массовой гибели людей

Главное: Молния поразила верующих в Пакистане. Погибли не менее шести человек.

Детали: Во вторник, 30 мая, в районе Тарпаркар провинции Синд на юге Пакистана произошла трагедия. Об этом пишет портал Xinhua.

Сообщается, что тут молния ударила в группу людей, которая шла по дороге, желая посетить религиозный фестиваль.

В результате шесть человек погибли, а еще восемь людей получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что все жертвы были из Тарпаркара – это пять молодых людей и один тридцатипятилетний мужчина.

Сообщается, что большинство людей убежало с места происшествия сразу после удара молнии и остались в безопасности, а пострадали те, кто находился рядом с место ЧП.

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