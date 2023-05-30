В «Укрэнерго» разбирается, почему в Украине внезапно потух свет

Главное: «Укрэнерго» расследует инцидент в энергосистеме. Отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, заверили в компании.

Детали: «Укрэнерго» начало расследование из-за массовых аварийных отключений света в Украине. Об этом компания сообщила во вторник, 30 мая.

По предварительным данным, около 13:00 в Украине аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Поэтому сработала автоматика, поэтому были обесточены потребители в нескольких областях.

Сейчас энергетики питают потребителей. Свет обещают восстановить в ближайшие часы.

«Начато расследование причин инцидента. Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В свою очередь компания ДТЭК сообщила о снижении частоты в объединенной энергосистеме Украины. Именно причину понижения частоты устанавливают специалисты «Укрэнерго». Энергетикам в 14:32 разрешили восстановление электроснабжения.

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