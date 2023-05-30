В Украине снизили призывной возраст

Главное: Призывной возраст украинцев сократили с 27 до 25 лет. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.

Детали: Парламент принял закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Как известно, правительственный законопроект № 9281 инициировало Минобороны совместно с ВСУ, мотивируя это тем, что во время действия правового режима военного положения потребность граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

В тему: В России решили изменить призывной возраст.