Зеленский озвучил главное условие для встречи с Путиным

Главное: Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Но при одном условии.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова цитирует издание Chosun Ilbo.

Он подчеркнул, что условие для этого – вывод Россией своих войск с территории нашей страны.

Отмечается, что Владимир Путин избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров.

Глава украинского государства сказал: «Он четко отдает себе отчет, что его попытки на силовом захвате Украины бесспорны. Так о чем ты можешь со мной говорить? Владимир Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность».

Кроме этого политик отметил, что ему было бы сложно говорить с президентом РФ до вывода российских войск с территории Украины.

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