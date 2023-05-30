Священники Киевской епархии УПЦ доставили 12 тонн резинопомощи в Святогорскую лавру и Защитников Украины

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить
В Украине снизили призывной возраст
В Минэнерго обновили информацию о ситуации в энергосети
В ОП прокомментировали атаку беспилотников на Москву
В Бахмут заходят новые подразделения российских войск
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 207 440 солдат
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
Буданов анонсировал ответку за сегодняшний обстрел Киева. Ждать осталось недолго
Стали известны подробности новой ракетной атаки на Киев
Обломки сбитой над Киевом ракеты упали прямо на дорогу