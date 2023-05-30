Священники Киевской епархии УПЦ доставили 12 тонн резинопомощи в Святогорскую лавру и Защитников Украины

30.05.23 16:16

В Подмосковье взорвался и загорелся спиртзавод

30.05.23 15:57

В Украине снизили призывной возраст

30.05.23 15:36

Зеленский озвучил главное условие для встречи с Путиным

30.05.23 15:15

В Кремле оценили атаку дронов по Москве

30.05.23 14:14

В Киеве и области отключили электричество

30.05.23 14:00

В ВСУ намекнули, что ударов по Москве будет больше

30.05.23 13:56

В Минэнерго обновили информацию о ситуации в энергосети

30.05.23 13:18

Польша закрывает границу для фур из России и Беларуси с 1 июня

30.05.23 13:11

Премьер Грузии сделал скандальное заявление по поводу причины начала войны в Украине

30.05.23 12:36

Зеленский попросил Южную Корею о кое-чем очень важном