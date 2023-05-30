В Киеве и области отключили электричество

Главное: Киев и область частично остались без электричества. Причиной стало аварийное отключение со стороны «Укрэнерго».

Детали: Днем вторника, 30 мая, в Киеве и области частично исчезло электричество. Об этом информирует ДТЭК.

В социальных сетях пишут, что с такими же проблемами столкнулись и жители области.

Причиной этого стало аварийное отключение со стороны «Укрэнерго».

Так, в украинской столице проблемы существуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском и Дарницком районах.

В ДТЭК говорят: «Наши энергетики возобновляют электроснабжение пятнадцать домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П. Орлика. Аварийное отключение произошло в 12-28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома».

Кроме этого еще пятнадцать домов остаются обесточенными, их должны переключить в альтернативные источники до 14-30.

Информируется, что после резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

В тему: В Минэнерго обновили информацию о ситуации в энергосети.