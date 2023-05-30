В Минэнерго обновили информацию о ситуации в энергосети

Главное: Из-за непогоды в Запорожской и Днепропетровской областях без света остались более 40 населенных пунктов. Всего отключения фиксируют в семи областях.

Детали: По состоянию на утро 30 мая в Украине достаточно производимой электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, но из-за непогоды и предварительных обстрелов есть отключение света в семи областях. Об этом во вторник сообщает Минэнерго.

Отмечено, что попаданий и повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате ночной атаки дронами не зафиксировано.

«В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и пограничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено шесть населенных пунктов. Без света также осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях», — говорится в сообщении.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме того, есть обесточивание потребителей из-за непогоды — в Запорожской области без света 12 населенных пунктов, в Днепропетровской — 31.

За сутки удалось вернуть свет для 23,8 тысячи потребителей.

Отмечается, что ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая — достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита в системе не наблюдается.

Объем газа в украинских хранилищах в сутки вырос на 26 млн. Запасы составляют почти 9,5 млрд кубометров.

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