Польша закрывает границу для фур из России и Беларуси с 1 июня

Главное: На польско-белорусской границе с 1 июня и до особого распоряжения прекратят пропускать грузовики из России и Беларуси.

Детали: Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Об этом заявило в понедельник 29 мая польское министерство внутренних дел.

«Польша с 1 июня приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Беларуси грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Беларусью», — говорится в сообщении.

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