Главное: Премьер-министр Грузии прокомментировал войну в Украине. Заявил, что одной из причин ее начала стало расширение НАТО.

Детали: Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал скандальное заявление по поводу причин начала войны в Украине. Он выступил на форуме Global Security в Братиславе.

Глава грузинского правительства сказал: «Каждый знает, я думаю, причину. Одной из причин было расширение НАТО и много других причин, верно?»

Он добавил: «Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты».

В то же время политик подчеркнул: «Мы уважаем всех, мы поддерживаем Украину, суверенитет Украины, территориальную целостность. Мы хотим восстановления мира».

В тему: Жизни Саакашвили уже ничего не угрожает.