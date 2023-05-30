Зеленский намекнул на грядущее контрнаступление

Главное: Украина готовится к контрнаступлению. Было утверждено решение относительно сроков движения войск.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было утверждено решение относительно сроков движения войск. Также были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативных направлений.

Глава государства сказал: «Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты».

По его словам, вместе с партнерами готовятся совместные шаги усиления защиты для активных действий.

Он отметил: «Нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли, полной защите наших ценностей».

В тему: У Зеленского объяснили, началось ли контрнаступление ВСУ.