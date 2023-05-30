Число раненых в результате ночной атаки на Киев растет

Главное: В результате ночной атаки на Киев ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

Детали: Выросло число раненых в результате ночной атаки на Киев. Ранены девять человек. Уточненные данные опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Этой тяжелой ночью в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 — получили ранения. В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан», — сообщил и. о. главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Сообщается также, что повреждены 16 объектов — гражданские автомобили и сооружения, жилые дома.

«На месте работают полицейские и все экстренные службы», — отметил Выговский.

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