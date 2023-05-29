Жители Дании потребовали… разрешить эвтаназию

Главное: Эвтаназию хотят легализовать в Дании. Этого хотят местные жители.

Детали: Датчане потребовали легализовать эвтаназию. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что более пятидесяти тысяч человек подписали соответствующую петицию.

Теперь парламент страны рассмотрит данную гражданскую инициативу о легализации в стране активной эвтаназии при наличии особых обстоятельств.

Когда это произойдет, не уточняется.

Информируется, что такое предложение выдвинул медбрат из города Орхус Ларс Лиор Рамсгаард, который заявил, что во время своей работы нередко встречает пациентов, которые якобы хотели бы получить разрешение на уход из жизни".

Отметим, что против этой инициативы выступает Датская медицинская ассоциация, где сообщают, что необходимо увеличивать инвестиции в паллиативную помощь.

Добавим, что протолкнуть подобную легализацию в Дании пытаются с 2018-го года.

Сегодня активная эвтаназия в Европе законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии и в Испании.

В тему: Эвтаназия – нацистские методы уничтожение «лишних» людей уже продвигаются вполне легально.