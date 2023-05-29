Буданов анонсировал ответку за сегодняшний обстрел Киева. Ждать осталось недолго

Главное: Буданов обратился к россиянам после сегодняшней ракетной атаки на Киев. Он заявил, что ответ не заставит себя ждать.

Детали: Российским оккупантам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками. Оккупанты скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Так, сегодня очередная попытка террористических действий россиян атаковать Украину баллистическими ракетами в очередной раз потерпела поражение.

«Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может быть, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить — это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», — заявил Буданов.

Он также отметил, что ответ Украины не заставит долго ждать.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят», — добавил руководитель ГУР.

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