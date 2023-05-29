В Украине хотят существенно поднять минимальную зарплату

Главное: С 2024-го года в Украине хотят поднять минимальную зарплату. С 6 700 до 7 651 гривны.

Детали: Уже с 2024-го года минимальная зарплата в Украине может вырасти с 6 700 до 7 651 гривны. Такое предложение выдвинуло министерство экономики.

Данную информацию озвучила заместитель министра Татьяна Бережная.

Чиновница заявила, что, кроме этого, планируется увеличить размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС с 2 893 до 3 443 гривен. Сегодня он заморожен на уровне 1 декабря 2021-го года.

Как отмечается, сейчас министерство пребывает в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Сообщается, что министерство финансов ожидает от министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня, чтобы провести расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе для предложенных размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

Резюмируется, что фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля этого года составил 7 782 гривны.

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