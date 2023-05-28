Землетрясение в Киеве сейсмологи не подтверждают. Говорят о непонятном природном явлении

Главное: Киевляне этой ночью чувствовали вибрацию и подземные толчки. Однако, сейсмологи утверждают, что землетрясения не было.

Детали: Киевляне этой ночью чувствовали вибрацию и подземные толчки как при землетрясении. Однако, сейсмологи утверждают, что не зафиксировали подобных явлений.

Что могли чувствовать киевляне — специалисты не знают.

Но предполагают, что возможно произошло другое природное явление, которое Главный центр специального контроля не отслеживает.

В тему: На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 балла. Оно произошло в 20 км к западу от Полтавы.