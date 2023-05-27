Полтава: землетрясение магнитудой 2,7 балла изрядно напугало местных жителей

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
Великобритания признала Голодомор геноцидом украинцев
Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
Ночью ВСУ уничтожили все ракеты и «мопеды», выпущенные оккупантами по Киеву
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 205 720 солдат
Украинцам пообещали теплый июнь
В Одессе могут частично открыть пляжный сезон
У Зеленского объяснили, началось ли контрнаступление ВСУ
Наемники ЧВК «Вагнер» действительно покидают Бахмут, — Маляр