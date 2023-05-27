Полтава: землетрясение магнитудой 2,7 балла изрядно напугало местных жителей

Главное: На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 балла. Оно произошлоь в 20 км к западу от Полтавы.

Детали: На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7 балла. Об этом сообщили на официальной странице Главного центра специального контроля украинской Национальной системы сейсмических наблюдений.

Землетрясение произошло в 20 км к западу от Полтавы на глубине 5 км, в 21:38.

Землетрясение ощутили в том числе и жители самой Полтавы. По словам одного из очевидцев, ночью «кровать ходила ходуном».