Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков, полицейские не виноваты, - результаты экспертизы

Главное: Герой чернокожей Америки Джордж Флойд умер от передозировки фентанила, каннабиноидов и амфетамина. Полицейские не виновны в его смерти.

Детали: Джордж Флойд умер от передозировки. Это показали официальные результаты вскрытия.

В его крови Джорджа Флойда нашли производные фентанила, каннабиноиды, амфетамин и много чего ещё. Последствий несовместимых с жизнью травм, которые ему мог нанести полицейский Дерек Шовин, эксперты не нашли.

Напомним, два года назад офицера полиции из Миннеаполиса приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство чернокожего американца. Сторона обвинения заявляла, что Дерек задушил Джорджа, встав коленкой ему на горло. А активисты уверяли, что это дело отражает расистскую систему в правоохранительных органах США.

В конце мая 2020 года, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, начались массовые протесты. Предположительно, эти протесты стали наиболее массовыми в истории США, по разным оценкам, в них участвовало 15–26 миллионов человек