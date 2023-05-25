Артем Шило и Олег Крот (TECHIA) помогли российскому букмекеру 1xBet зайти в Украину, - СМИ

Главное: Представитель СБУ Артем Шило, Олег Крот (управляющий партнер TECHIA) и многие другие помогли российскому букмекеру 1xBet зайти в Украину. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Выдача лицензии 1xBet вызвала возмущение украинского общества.

Детали: В новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info упоминается, что Артем Шило, руководитель управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, за десять лет на государственной службе сумел накопить имущество на почти $4 млн.

Артем Шило

Как пишут украинские СМИ, Артема Шило называют близким к заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову и «смотрящим за железной дорогой». Ему также приписывают связь с появлением российского букмекера 1xBet в Украине.

В частности, СМИ упоминают, что весной 2022 года, в разгар российско-украинской войны, представитель бренда 1xBet получил лицензию на деятельность в Украине через связанное с Шило ООО «Твоя Беттинговая Компания».

Отмечается, что владельцем «ТБК» является бывший банкир Сергей Цыбин, а уставный капитал компании составляет около 30 млн гривен. За две лицензии компания заплатила 25 и 117 миллионов гривень соответственно. Цыбин ранее владел компанией «Ме-Экстейт», а ее директором был Юрий Лазебников, управляющий партнер украинского киберспортивного холдинга TECHIA. TECHIA признает сотрудничество с 1xBet и называет российского букмекера своим партнером. Холдинг TECHIA имеет юриста по имени Роман Родин, а его брат Александр является директором компании «ТБК» (представитель бренда 1xBet).

Другим управляющим партнером TECHIA является Олег Крот, который также является совладельцем компании «Дайнлайн Констракшн». Эта компания занимается проектированием экотехнопарка по заказу холдинга. Ранее, совладельцем «Дайнлайн Констракшн» был Сергей Титов, который является кумом Артема Шило.

Олег Крот

Кроме того, как пишут СМИ, в 2021 году Шило зарегистрировал юридическую компанию «Прикер», когда уже не находился на государственной службе. Она была зарегистрирована по адресу АО «Тарасюк и партнеры», чьими владельцами являются Сергей Тарасюк и Анна Бринь. Они сопровождали процесс лицензирования «ТБК» и защищали компанию в суде.

Выдача лицензии 1xBet вызвала возмущение украинского общества, поскольку компания, принадлежащая российским гражданам Роману Семиохину, Сергею Каршакову и Дмитрию Казорину, получила бы доступ к персональным данным многих украинцев, что могло облегчить процесс вербовки российскими спецслужбами. Кроме того, такой бизнес также идеально подходит для отмывания коррупционных денег из России, особенно при отсутствии должного контроля со стороны Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ). В конечном итоге, лицензию всё же отозвали.