В Одессе могут частично открыть пляжный сезон

Главное: В Одессе могут открыть доступ к некоторым пляжам. Для отдыхающих могут открыть отдельные пляжные зоны от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.

Детали: В Одесской районной военной администрации сообщили о готовящемся частичном доступе отдыхающих на пляже от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана

«Начальником Одесского РВА и командующим ОУВ Дунай издан совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря в пределах города Одессы в условиях правового режима военного положения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к отдельным пляжным зонам от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана с возможностью купания в море будет предоставлен после выполнения комплекса мер безопасности. Выполнение условий приказа будет проверяться специально созданной комиссией от одесской мэрии. До 5 июня соответствующие акты будут предоставлены ОВА.

«Окончательное решение будет принимать начальник Одесской ОВА и ОСУВ Одесса, согласно чему и будут внесены изменения в предыдущий прошлогодний приказ о работе пляжей», — заявил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

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