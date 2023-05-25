В Англии произошло необычное преступление

Главное: Необычное преступление произошло в Англии. Экоактивисты из движения Animal Rising похитили ягнят из усадьбы королевской семьи Виндзоров.

Детали: Весьма необычное преступление произошло в Англии. Экоактивисты (три девушки) из движения Animal Rising проникли на территорию Сандрингемского дворца (частная усадьба королевской семьи Виндзоров на востоке страны), после чего похитили с фермы трех ягнят.

Об этом они сообщили сами.

Информируется следующее: «Активисты спасли трех овечек из королевского поместья в графстве Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства».

Экоактивисты уверяют, что животных планировали отправить на убой.

Примечательно, что, увезя ягнят в безопасное место, защитницы животных сдались местной полиции.

Сообщается, что к участку они пришли в одежде с символикой движения, а также с плакатами с фотографиями спасенных животных и надписями «Я спасла овечку короля» и «Вот как мы любим животных».

Добавим, что в Animal Rising анонсировали массовые протесты на конных скачках в английском Эпсоме в начале июня.

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