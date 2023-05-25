Украинцам пообещали теплый июнь

Главное: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне. Ожидается тепло.

Детали: Стало известно, какой будет погода в Украине в грядущем июне. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что средняя месячная температура воздуха по стране ожидается в пределах от 18 до 23 градусов тепла, а в горах будет плюс 15-19.

Отмечается, что это на 1-1,5 градусов выше нормы.

В то же время, как сообщают эксперты, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и Прикарпатье 117-171 мм. Данные показатели находятся в пределах нормы.

Уточняется, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне составляет плюс 17-22 градусов, в горах 11-18 тепла.

Как стало известно, абсолютный минимум температуры составляет 0-9 градусов тепла, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0-3 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

В то же время абсолютный максимум составлял 32-38,5 градусов, в южных и восточных областях местами 39-39,8 тепла, в Карпатах и горах Крыма плюс 25-33.

Резюмируется, что среднее месячное количество осадков в июне составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на высокогорье Карпат до 184 мм, а в Крыму 28-37 мм.

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