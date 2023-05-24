Оккупационные власти Крыма «национализировали» квартиру Зеленских

Главное: Оккупационная власть Крыма решила «национализировать» квартиру в Ялте, принадлежащую первой леди Украины Елене Зеленской. Кроме того, оккупанты «национализировали» здание Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе.

Детали: В аннексированном РФ Крыму оккупационные власти решили «национализировать» квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте. Об этом сообщают российские СМИ в среду, 24 мая.

Отмечается, что также было присвоено имущество и других лиц, в том числе 57 объектов собственности, принадлежащих гражданам Украины.

«Решением „госсовета“ Крыма „национализировано“, в частности, винодельческое предприятие „Алеф-Виналь-Крым“, принадлежавшее Вадиму Ермолаеву, торговые площади „Скай плаза“ в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сельхозпредприятие в Ленинском районе и компания, связанная с окружением Арсена Авакова, и другие активы», — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты «национализировали» здание Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе.

Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что «Россия „национализировала“ квартиру супруги президента Украины Елены Зеленского в Ялте».

В тему: На начало 2015 года Россия «национализировала» в Крыму уже более 400 украинских предприятий и захватила 18 газовых месторождений.