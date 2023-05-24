В Украине перенесли дату празднования Рождества

Главное: В Украине перенесли даты религиозных праздников. Решение ПЦУ.

Детали: По результатам Архиерейского собора, который прошел в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, Православная церковь Украины приняла решение перенести даты религиозных праздников. Стало известно, что изменилось.

Было решено перейти на новый юлианский календарь, «сохраняя по приходам и монастырям, которые этого желают, право использовать старый календарь».

Информируется, что использование нового юлианского календаря после утверждения этого решения Поместным собором, который созывается на 27 июля, будет введено с 1 сентября этого года, когда начнется новый церковный год.

Так, Рождество будут праздновать 25 декабря (было 7 января), День Святого Николая – 6 декабря (19 декабря), а Крещение – 6 января (18 января).

Подчеркивается, что не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.

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