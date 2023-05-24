В Украине возникли проблемы с ремонтом ГЭС

Главное: С ремонтом ГЭС в Украине возникли проблемы. Не хватает денег.

Детали: В Украине из-за проблем с финансированием возникли проблемы с ремонтом ГЭС. В «Укргидроэнерго» сообщили, что будут сокращать все программы по восстановлению поврежденных объектов.

Глава компании Игорь Сирота информировал: «Учитывая сокращение генерации атома нагрузки ПСО в значительной степени ляжет на нашу компанию. В финплане нашей компании средства на выплаты предусмотрены только до конца апреля и на этот период действовало постановление о возложении обязанностей».

Он добавил: «Уже в мае мы будем ограничивать финансирование всех программ по восстановлению поврежденных станций и поддержанию жизнедеятельности компании, чтобы обеспечить обязанности по ПСО».

По словам чиновника, на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» возложен механизм специальных обязанностей (ПСО) по обеспечению населения доступной энергией.

Подчеркивается, что модель рассчитывается следующим образом: чем больше производишь, тем нагрузка увеличивается.

Также Игорь Сирота отметил, что за первые четыре месяца этого года «Укргидроэнерго» уплатило ПСО на 38% больше, чем было запланировано.

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