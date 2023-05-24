В СНБО прогнозируют постоянные протесты в РФ до победы Украины

Главное: Данилов спрогнозировал постоянные протесты в РФ до победы Украины в войне. По его словам, Брянская, Курская, Воронежская области, другие края — не могут быть в безопасности.

Детали: Жители приграничных и других регионов России могут начать постоянные протесты до того, как Украина одержит победу в войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилова в эфире телемарафона.

У Данилова спросили, возможны ли сейчас такие инциденты, как в Белгородской области, в других регионах России.

«Брянская, Курская, Воронежская области, другие края — они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс до нашей победы», — заявил Данилов.

Стоит заметить, что такое заявление секретаря СНБО прозвучало на фоне операции «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» в Белгородской области. Бойцы этих подразделений отмечают, что местное население не оказывает сопротивления их рейду.

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